Figueres demanarà a la Generalitat ser municipi turístic quatre anys més

El govern de Figueres vol demanar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat que prorrogui quatre anys més la qualificació de municipi turístic que té la ciutat des del 2012, una mesura que permet l'obertura comercial en diumenges i festius. La pròrroga, que l'actual govern havia deixat sobre la taula, ha estat finalment consensuada amb el sector, partidari d'aquesta renovació. La proposta es votarà en el proper ple municipal de dilluns, que previsiblement s'aprovarà, ja que el govern local té majoria.

Després que el quadripartit tombés l'ampliació de municipi turístic fins la zona de Vilatenim, es van sembrar els dubtes sobre si es mantindria aquesta mateixa qualificació per al centre de la ciutat, vigent des del 2012 i que enguany s'havia de renovar. El govern estava obert a estudiar propostes per dinamitzar el centre i mantenir l'obertura autoritzada dels diumenges si els comerciants així ho decidien. I, finalment, la nova junta de l'Associació Comerç Figueres i l'Ajuntament han consensuat la petició que s'haurà de fer arribar a la Direcció General de Comerç per a què hi doni llum verda.

Des de l'Ajuntament es considera que aquesta pròrroga de quatre anys és «important» per la «dinamització» del sector comercial així com en d'altres sectors de l'economia local. Hi coincideix el president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó, que assegura que el comerç «necessita» que la ciutat sigui turística «ara més que mai perquè representa 50 dies de més que les botigues poden facturar».



Seguiment desigual

Fins ara, però, l'obertura en diumenges havia tingut un seguiment desigual entre els comerciants, però des de l'associació aposten per activitats al centre que atreguin visitants i animin els botiguers a obrir. A més, l'associació segueix reclamant que la zona comercial de Vilatenim també sigui inclosa dins la ciutat turística. «Preferim que els clients estiguin a Vilatenim que no pas a Platja d'Aro», exemplifica Carbó, però han topat amb la negativa del govern.