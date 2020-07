La piscina descoberta de Figueres preveu tres franges horàries i un màxim de 100 perones

La piscina descoberta de Figueres ja és oberta al públic, però amb uns horaris marcats i només per als abonats a la instal·lació. Les franges són: de 10 a 13 hores, de 13.30 a 16.30 h i de 17 a 20 hores. A més, l'aforament per franja està limitat a 100 persones.





? Piscina exterior: HORARIS: De dilluns a diumenge (només per a abonats de la instal·lació) de 10.00 a 20.00h



?? Hi haurà tres franges horàries:



??De 10.00 a 13.00h



??De 13.30 a 16.30h



??De 17.00 a 20.00h



(Amb aforament màxim per a 100 usuaris) pic.twitter.com/gMEnWAZpRB