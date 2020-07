ERC obre un expedient informatiu a l'alcalde de Vilabertran per les obres sense permís a dos pisos de Figueres

ERC ha obert un expedient informatiu intern a l'alcalde de Vilabertran, Martí Armadà, per les obres sense permís a dos pisos al número 23 de la Pujada del Castell, davant del Museu Dalí de Figueres. El partit subratlla que es tracta d'un "mecanisme intern de transparència i control" per garantir "les bones pràctiques dins l'organització i preservar els valors que defensa" ERC. Segons va avançar la SER i va confirmar l'ACN, les obres van començar a dos pisos turístics durant el confinament i uns veïns ho van denunciar. L'Ajuntament de Figueres va fer una inspecció per comprovar que, efectivament, els treballs s'estaven fent tot i no comptar amb els permisos necessaris. Per això, el consistori va obrir un expedient informatiu.

En un comunicat, l'ajuntament afegia que, abans de la denúncia, havien requerit Armadà perquè no comencés les obres. Aquest expedient seguirà el seu recorregut "per tal de regularitzar la situació", afegia el consistori.

ERC remarca que l'expedient informatiu busca "aclarir els fets" i subratlla que els fets investigats "s'emmarquen en les activitats fetes dins l'esfera privada" de l'alcalde.