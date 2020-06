CCOO demana crear un model de turisme més sostenible per garantir la sortida de la crisi

CCOO ha demanat a les administracions i als empresaris del sector turístic que facin una "reflexió del model turístic" a les comarques gironines. La secretària general del sindicat a Girona, Belén López, creu que s'ha d'apostar per un "turisme més arrelat al territori".

Segons López, aquest canvi suposarà una reconversió del sector per fer-lo més sostenible i apostant per un "valor afegit" fomentant les "experiències" més enllà del territori gironí. De tota manera, el sindicat demana que mentre es detalla aquesta reconversió, s'apliquin mesures a curt termini per "destruir el mínim de llocs de treball". Algunes de les propostes passen per allargar els ERTO tan com sigui necessari o que el Govern aprovi un subsidi complementari a l'estatal.