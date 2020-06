Avinyonet posarà plaques fotovoltaiques a l'escola per estalvi energètic

L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós té previst instal·lar plaques fotovoltaiques a l'exterior de l'escola Gonçal Comellas, amb el doble objectiu «d'apostar per la sostenibilitat i l'estalvi energètic», segons explica l'alcaldessa, Júlia Gil. Aquestes plaques estaran instal·lades en vista al curs vinent. Precisament, el consistori d'Avinyonet ha iniciat les millores en diferents espais que afecten tant als joves com a la gent gran. A la llar d'infants, han posat el terra de cautxú i han substituït la tanca perimetral, que ara és metàl·lica. A l'escola, s'ha pintat l'edifici vell per fora, a més de la col·locació de gespa artificial al pati entre mòduls d'infantil.

D'altra banda, al SAU1, situat a l'avinguda Moisès Broggi, s'hi han posat taules i bancs i han substituït el parc de salut per a la gent gran. L'objectiu de l'Ajuntament és aprofitar el desconfinament per reactivar el manteniment dels serveis a l'aire lliure al llarg del municipi d'Avinyonet i el Mas Pau.