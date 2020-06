Manifestació a Llançà per reclamar actuacions policials contra joves delinqüents

Els veïns i veïnes de Llançà han dit prou a la sensació d'inseguretat que viu el municipi des de fa uns mesos, causada per joves delinqüents que presumptament viuen de robatoris, furts, tràfic de drogues i altres pràctiques delictives.

Aquest dilluns, a les 19 hores, s'ha convocat una manifestació a la porta de l'Ajuntament del municipi per reclamar a l'alcalde més mesures contra la delinqüència i l'ocupació de propietats que tenen lloc a la localitat. La convocatòria, feta a través de les xarxes socials, ha concentrat prop d'un centenar de persones de totes les edats.

Francesc Guisset, l'alcalde del municipi, ha demanat una «delegació» dels manifestants per tal de complir les mesures sanitàries de la Covid, i parlar de la problemàtica, però els concentrats no han acceptat, i han seguit cridant «volem més policia». L'alcalde recorda que «la policia és la que tenim, i per incorporar més agents, cal que hagin obtingut l'acreditació amb la formació corresponent».

L'ambient a la manifestació ha anat pujant de to fins que una trentena de veïns han decidit desplaçar-se al carrer Reina Flabiola per a, suposadament, treure violentament als menes dels pisos. En aquest moment, Guisset, ha sortit per calmar els ànims i fer entrar en raó als ciutadans concentrats, «ens preocupa que els veïns vulguin organitzar-se en patrulles ciutadanes, perquè és molt perillós».

Finalment, han sigut els Mossos d'Esquadra els que han interceptat aquest grup de veïns per a diluir-lo.

Coordinació policial

«Ja fa setmanes que avisava de la situació, i s'ha acabat produint» lamenta Guisset, que ha explicat que hi ha «set menes detectats» i que «la policia està treballant en això, i cridem a la calma».

Tot i que, com apunta l'alcalde, la seguretat ciutadana és competència de la Generalitat, «la nostra policia local també ha assumit competències, i coordinats amb Mossos d'Esquadra, es posen per objectiu frenar la plaga de delinqüència que assola el municipi». Segons el batlle llancenc, «són robatoris de nit, en cases habitades», el què provoca molta por i neguit als veïns i veïnes del municipi. A més, admet que «transmetem una sensació d'inseguretat que, a més a més, turísticament no ens va bé».

L'alcalde reconeix que és un problema recurrent «cada any passa el mateix, i fins que no veuen les traves policials, no marxen».

Una de les conseqüències d'aquesta situació és l'efecte crida que provoca sobre «menas de Barcelona», i és que «és molt fàcil arribar en tren». Els joves que presumptament delinqueixen al municipi són d'edats entre 16 i 20 anys i tenen antecedents per violència, segons ha pogut saber aquest Setmanari.

Ara, però, esperen poder evitar aquest efecte crida amb «una gran mobilització de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, i Policia Nacional que han activat tots els controls. El subdelegat del govern i el director general de serveis territorials de Girona, Mossos d'Esquadra, s'estan coordinant policies i diferents controls a les estacions de Figueres i Llançà», concreta l'alcalde.