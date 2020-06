L'Alt Empordà es movilitza a favor de l'energia sostenible

Europa celebra enguany la Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 22 al 26 de juny sota el lema «1.001 maneres d'estalviar energia. El canvi comença a casa. Jo trio, jo actuo». L'objectiu és conscienciar la societat amb actuacions i activitats al voltant de l'eficiència energètica, les energies renovables i el paper clau de la ciutadania en la transició energètica. L'Alt Empordà també s'hi ha volgut sumar de la mà del Consell Comarcal per participar d'algunes de les activitats. Entre les poblacions que s'hi han adherit hi ha Castelló d'Empúries, Portbou, Navata, El Far d'Empordà, Sant Llorenç de la Muga i Pontós.

En cada edició de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, les diferents institucions organitzadores -l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), les quatre diputacions, el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)- proposen una sèrie de recursos i activitats dinamitzades, la gran majoria presencialment, a què poden accedir els municipis adherits durant els mesos de maig, juny i juliol. La situació d'excepcionalitat ha motivat que enguany les accions s'hagin adaptat al format virtual.

En total, hi haurà una trentena de recursos en línia: des de guies, díptics, fullets i un pòster (en format PDF i descarregables), passant per vídeos i pel·lícules, un concurs d'imatges, exposicions virtuals, jocs i un escape room, fins a sessions en línia programades per a diferents dies i dirigides als comerços i al públic adult.

Les sessions en línia de la Diputació de Girona

En el marc d'aquesta Setmana Europea de l'Energia Sostenible, la Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Medi Ambient i el CILMA, ha organitzat un cicle de quatre sessions en línia sobre l'eficiència energètica i les energies renovables dirigides a la ciutadania. Les sessions, de trenta minuts cadascuna, es faran cada dilluns a partir de les 19 h. La primera serà dilluns que ve, dia 22.



Adhesió a la Setmana Europea de l'Energia

Els ajuntaments, les entitats, les empreses i la ciutadania ja es poden adherir a la campanya i promoure accions que ajudin a empoderar la ciutadania i també les empreses per fer realitat aquesta nova cultura energètica, que ja no pot esperar. De moment, ja s'hi han adherit 24 municipis de les comarques gironines (Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Castelló d'Empúries, El Far d'Empordà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, La Bisbal d'Empordà, Les Preses, Navata, Olot, Palafrugell, Pals, Pontós, Portbou, Quart, Riells i Viabrea, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Campmajor, Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí i Vilafant), tres consells comarcals (l'Alt Empordà, la Selva i el Ripollès) i l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Els interessats poden trobar els formularis d'adhesió per a institucions, entitats, col·lectius i empreses en l'enllaç següent: http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/campanyes/setmana-de-l-energia/. S'hi pot participar simplement fent difusió de les activitats que s'han proposat o bé organitzant-ne una per implicar-hi més directament la ciutadania o, en el cas de les empreses, els seus clients.

En aquest sentit, des de la Diputació de Girona, s'ha animat els ens locals adherits al Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia a afegir-se a aquesta Setmana de l'Energia 2020 com a resposta als compromisos adquirits.

També hi ha disponibles formularis d'adhesió per als ciutadans que vulguin participar en el canvi cap a un nou model energètic net, distribuït i participatiu.