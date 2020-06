Els trens d'alta velocitat entre Espanya i França hauran d'esperar a l'1 de juliol

Les companyies ferroviàries Renfe i SNCF han anunciat que restabliran la circulació de trens d'alta velocitat entre França i Espanya a partir de l'1 de juliol. Els serveis internacionals de trens d'alta velocitat entre els dos estats tindran dos trens al dia en cada direcció, connectant així les ciutats de París, Valence, Marsella, Aix-en-Provence, Avinyó, Nîmes, Montpeller, Sète, Agde, Béziers, Narbona i Perpinyà fins a Figueres-Vilafant, Girona i Barcelona.

SNCF i Renfe han implementat les mesures sanitàries corresponents als requisits específics de cada país en relació amb els protocols de neteja i desinfecció de trens per combatre la propagació de Covid-19, per tal de garantir les millors condicions d'higiene i seguretat en cada etapa del viatge.

Tota la informació relativa a aquestes mesures sanitàries es troba a les pàgines web www.renfe-sncf.com, www.sncf.com i www.renfe.com.

Segons informen les dues companyies, que operen conjuntament en cooperació, "l'objectiu és permetre als viatgers moure's amb confiança i així recuperar els seus hàbits de mobilitat durant el viatge en tren, fet que és un factor essencial per afrontar amb èxit el retorn al nou normal".

Durant el trajecte en tren, la utilització d'una màscara de protecció és obligatòria per als passatgers i la tripulació. De la mateixa manera, per raons de seguretat sanitària, actualment no hi ha serveis de restauració disponibles.

L'oferta de trens internacionals entre França i Espanya es reprendrà gradualment i s'adaptarà en els propers mesos segons els canvis de demanda. Ja és possible reservar entrades per als trens Renfe-SNCF Cooperació per a l'estiu als canals de venda habituals.



Renfe - SNCF en Cooperació

Els dos principals operadors ferroviaris d'alta velocitat han unit forces durant 24 anys per compartir els seus millors coneixements, experiència i coneixements en els viatges internacionals. Cada empresa ha aportat trens d'alta velocitat a aquest projecte (model TGV Euroduplex i AVE S-100) i col·labora en la implementació d'una estratègia de màrqueting, màrqueting i producció per a una oferta conjunta.