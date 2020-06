Obren el termini per presentar ofertes pel bar de la Piscina Municipal de Vilajuïga

L'Ajuntament de Vilajuïga informa que el termini per presentar ofertes per la gestió del bar de la Piscina Municipal per la temporada 2020 ja està obert i que les proposes es podran presentar fins al proper 29 de juny.

El plec de clàusules contempla l'explotació del servei de bar i la neteja dels vestidors, a banda de les operacions diàries de manteniment de la piscina i el control d'accés. La previsió és que la zona de bany de la Piscina Municipal estigui oberta de dilluns a diumenge d'11 a 20h, i les dates d'obertura i tancament s'acabaran concretant en els propers dies.

La durada del contracte serà d'un any, prorrogable per anualitats fins a 4 anys. A més, el preu a pagar per la gestió del servei a l'Ajuntament serà d'un mínim de 600 euros per any, encara que per la temporada 2020 s'ha decidit aplicar una bonificació del 50% i cobrar només 300 euros per tal de reactivar les activitats municipals arran de l'impacte de la Covid-19.

Mesures de seguretat

Davant d'aquest moment d'excepcionalitat, l'Ajuntament de Vilajuïga vetllarà per poder obrir les instal·lacions de la Piscina Municipal amb totes les condicions de neteja i desinfecció. Per això es farà arribar a l'adjudicatari del servei tota la documentació relativa a les recomanacions per la reobertura de l'activitat en piscines després de la crisi de la Covid-19 facilitada pel Ministeri de Sanitat i se'n comprovarà la seva aplicació, així com que es realitzin les desinfeccions amb els productes indicats.