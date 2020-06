Els comerciants de l'Escala recullen donatius pel Banc dels Aliments local

L'associació de comerciants de l'Escala ha engegat la campanya social #JoRecapto amb l'objectiu de revertir la situació de vulnerabilitat que pateix el Banc dels Aliments de l'Escala, una entitat que "viu una situació més difícil que mai", segons explica Dani Espinal, president de l'UBET.

A banda de seguir potenciant les seves habituals campanyes centrades a incentivar el consum als establiments locals, l'UBET ha optat per participar en una campanya de caire social i solidari per ajudar a les famílies que més ho necessiten.

La metodologia que proposen és ben senzilla. L'UBET convida als seus associats a convertir-se en un comerç solidari i, per fer-ho, els dóna tres opcions per tal que escullin la que més els convingui. La primera consistiria a convertir-se en un punt de recollida d'aliments. La segona, a disposar d'una guardiola on es pogués fer donatius de manera voluntària, uns diners que s'invertirien a comprar aliments. La tercera opció seria que l'establiment decidís aportar 1 euro per cada tiquet de compra, o bé, 50 cèntims per cada article venut.

La idea és que periòdicament, un responsable reculli els donatius i els aliments, i els entregui als benefactors. De moment, a la iniciativa ja s'hi han sumat una dotzena de comerços de l'UBET. El cartell amb el qual es promocioona aquesta iniciativa és el següent:

Concert solidari online

Aquesta no és la primera vegada que els comerciants de l'Escala organitzen accions per ajudar al Banc dels Aliments. El mes de desembre, el grup The Band i la seva ONG "Music for Food" ja van participar en un concert solidari que es va fer a l'Escala en benefici a aquesta entitat.

En el marc de la campanya #JoRecapto, el grup s'ha ofert a realitzar un concert online a través de la plataforma "Auditoriun". La cita serà aquest dissabte 6 de juny a les set de la tarda.

La idea és que els usuaris puguin gaudir d'un concert en streaming, a canvi d'una donació solidària. Els diners recaptats en aquest concert, aniran íntegrament a cinc entitats d'ajuda social, una de les quals és el Banc d'Aliments de L'Escala.