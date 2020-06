Medi Ambient impulsa la campanya «Reutilitza'm i compra a granel»

L'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà posa en marxa una campanya per promocionar l'ús de bosses reutilitzables per a la compra a granel i, alhora, obtenir informació sobre els hàbits de consum de la ciutadania. El lema serà «Reutilitza'm i compra a Granel».

Com que les bosses sense nanses que s'utilitzen per a la compra a granel d'aliments no es troben regulades, aquestes encara s'utilitzen a molts comerços. Des del Consell Comarcal s'ha endegat una campanya per a promocionar l'ús de bosses reutilitzables en els mercats setmanals municipals.

Es repartirà una bossa reutilitzable per persona a tothom que contesti una breu enquesta a peu de mercat. Les enquestes es realitzaran d'11h a 13h del matí els dies 9, 10 i 17 de juny als respectius mercats setmanals de Castelló d'Empúries, Llançà i Sant Pere Pescador.

La generació de residus i les bosses de plàstic

Des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera. Tanmateix, en els darrers anys, tant a Catalunya com en els nostres contexts immediats, els residus municipals no han parat de créixer.

Concretament, a l'Alt Empordà llencem 115 milers de tones de residus municipals cada any, el que suposa que cada habitant genera 820 kg de residus a l'any, és a dir, 2,25 kg al dia. Per aquest motiu, la reducció de residus és essencial per preservar els recursos naturals i reduir la contaminació.

Tot i que el 2017 es va prohibir el lliurament gratuït de bosses amb nanses de qualsevol material plàstic en els punts de venda de mercaderies o productes, en el dia a dia encara s'utilitza el plàstic en la compra a granel. Concretament, s'exclou de la norma aquelles bosses necessàries per raons d'higiene o subministrades com envàs primari per aliments a granel, malgrat haver-hi alternatives.

El total de bosses de plàstic amb nanses d'un sol ús (BPNU) que van lliurar els establiments comercials l'any 2016 (abans de l'entrada en vigor de la normativa) es va estimar en 1.450 milions d'unitats