Víctor Puga reclama a Costes que estudiï la pèrdua de sorra a les platges

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha instat al Ministeri de Foment de l'Estat a reprendre els contactes per trobar noves inversions de millora al passeig d'Empúries, tant pel que fa al paviment i l'enllumenat, com a l'estat de les platges. En aquest sentit, Víctor Puga reclama que s'estudiï el motiu pel qual algunes platges d'Empúries han anat perdent part de la sorra i quines actuacions caldria fer per tal de millorar la situació. «La zona d'Empúries és un dels espais més emblemàtics del país i cal que s'estableixi una aposta en què participin totes les administracions implicades», apunta l'alcalde escalenc.

Precisament, l'empresa Dragsa, de la Direcció General de Costes, s'ocupa aquests dies de les obres de reparació del tram del passeig d'Empúries que va resultar afectat pel temporal Gloria. Està previst que estiguin enllestides a finals de juny, segons ha explicat el regidor d'Infraestructures, Josep Bofill.

La reparació s'havia d'iniciar abans de Setmana Santa, però va quedar paralitzada arran del Reial Decret que ordenava l'estat d'alarma. El Gloria va fer ensorrar un tram del passeig d'Empúries, a l'alçada de la platja del Portitxol.

Costes ha decidit acabar d'ender­rocar el mur que va quedar afectat i refer-lo una mica més enrere, guanyant així superfície de platja i buscant una seguretat més gran per a futurs temporals. També es reforçarà la base de la duna litoral, per evitar que segueixi retrocedint. «La platja creixerà i es guanyaran entre 4 i 5 metres quadrats de sorra», ha afirmat el regidor Josep Bofill.