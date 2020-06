El Sendero de Lugh lidera la petició de pirotècnica de baix impacte sonor

La iniciativa arriba per Sant Joan.

borja balsera

L'entitat figuerenca el Sendero de Lugh va engegar la campanya Més Empatia, Menys Soroll, amb l'objectiu de fomentar l'ús de pirotècnia de baix impacte sonor en les festes populars, com a alternativa a la pirotècnia convencional, perquè, diuen, «són molts els col·lectius que es veuen afectats per l'ús de focs artificials i petards d'alt impacte sonor, amb conseqüències molt negatives».

Un dels seus objectius és conscienciar les persones, limitar el temps i les zones d'exposició de la pirotècnica de la revetlla de Sant Joan i que les administracions responsables d'actes que inclouen pirotècnia, utilitzin a partir d'ara focs artificials de baix impacte sonor. No obstant això, la setmana passada es feia públic que, a Catalunya, es podria celebrar Sant Joan amb pirotècnia, segons les declaracions a Rac1 del sotsdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergi Delgado.

Aquest anunci va generar un fort moviment, i unes 55 entitats s'han adherit a la iniciativa dels figuerencs, entre ells, els barcelonins Depana, entitats de protecció infantil, de gent gran, ecologistes, animalistes o de protecció marina. A més, a través de la plataforma change.org, Depana ha recollit un miler de signatures en aquest mateix sentit.

Ara, que ja ha finalitzat el termini per a adhesions, l'entitat farà arribar una carta a tots els ajuntaments de la província de Girona, com a part de la campanya per generar un canvi cap a una societat més inclusiva.