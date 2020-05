Degoteig de minuts de silenci per les víctimes de la pandèmia

Diversos ajuntaments de la comarca han dut a terme, en els transcurs de les darreres hores, simbòlics minuts de silenci per a recordar a totes les víctimes generades per la pandèmia de la Covid-19. Aquesta ha estat la manera de donar visibilitat als deu dies de dol decretats pel govern espanyol. Per aquest motiu, la capçalera d'emporda.info llueix un llaç negre com a mostra de suport a les famílies i símbol de record per als desapareguts. L'Ajuntament de Figueres, capital de l'Alt Empordà, convoca el minut de silenci per a aquest dijous, a les 12 del migdia, davant de la Casa de la Vila, on la façana està buida de banderes institucionals, fet que ha generat algunes queixes a les xarxes socials.

Minut de silenci davant l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.