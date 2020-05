L'ajuntament dona prioritat als vianants a l'avinguda del Canal d'Empuriabrava. Ja fa mesos que, a petició dels veïns de la zona, es va decidir fer una petita intervenció per tal que les persones que hi passegin puguin fer-ho de manera més còmoda i segura. Per portar a terme aquesta millora i aconseguir que la zona sigui més agradable, s'han tret alguns aparcaments que permetran que els vianants disposin d'un espai més ampli i afavorir així els comerços i establiments que es troben a l'avinguda del Canal. Al final de l'avinguda també s'ha senyalitzat un pas de vianants que connecta i permet travessar des de l'avinguda del Canal fins a la plaça de les Palmeres.