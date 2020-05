L'Ajuntament de Figueres dona suport a les persones majors de 70 anys que viuen soles

Des de la Regidoria de la Gent Gran de Figueres, arran del confinament, es va decidir fer un seguiment telemàtic a totes les persones majors de 70 anys que viuen soles. «En principi era a majors de 65 anys, seguint els criteris del Departament de Salut, però aquesta franja de població no es considera col·lectiu de risc i fins i tot sentien invasiu que Serveis Socials els truquessin», explica la regidora de l'àrea, Ester Marcos.

Contrastant les dades del padró municipal i les del servei de teleassistència es va concloure que es tractava d'unes 960 persones. «A totes se les va trucar personalment per veure si necessitaven alguna cosa», assegura Marcos. El resultat d'aquesta primera ronda de contactes va ser «bastant millor del que imaginàvem». A través d'un qüestionari van poder detectar les necessitats de cada cas i, segons explica la regidora, «molts només necessiten que els hi portin la compra».

En aquests casos, l'Ajuntament va contactar amb un grup de joves voluntaris que són els que hi col·laboren. «El més freqüent és la inquietud i l'angoixa per la situació». Marcos, que també manté contacte amb el Consell Municipal de la Gent Gran a través de WhatsApp, veu que el que més necessita aquest col·lectiu és «suport emocional» i, per això, tot i que no es truca diàriament a tothom, «tenen el contacte de l'Ajuntament per si ho necessiten».



Trencament de rutina

La Carme té 85 anys i és una de les persones que viu sola a Figueres. És una dona autònoma, però fa aproximadament un any li van diagnosticar demència. Té una de les seves filles vivint a prop que explica que «és estar constantment pendent d'ella perquè amb el confinament arriba un moment que no sap ni quin dia és, perd la noció del temps».

Fins que l'estat d'alarma va obligar a tancar-ho, la Carme anava de forma rutinària al centre de l'Associació de Malalts d'Alzheimer (AMA). Això va implicar un trencament de rutina que, per a les persones amb demència, suposa una desorientació que pot ser molt perjudicial.

«Sense demència tens capacitat de projectar-te més endavant i veure que poden canviar les coses, aquesta capacitat no la tenen ells, els queda el present que és 'estic angoixat'. Es poden oblidar, però quan tornen a recordar tornen a la situació d''estic angoixat'», explica la psicòloga del centre de l'AMA, Núria Joanola. «Fins i tot ella nota que amb el confinament s'està agreujant la demència, senyal que estar a l'AMA li anava bé», comenta la filla de la Carme.