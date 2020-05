Tancament dels carrers peatonals de Roses que es mantenien oberts durant el confinament

A partir del proper dimecres, 20 de maig, els carrers peatonals del casc antic de Roses que des del 2 d'abril s'havien obert per tal de facilitar el trànsit de vehicles durant el confinament, tornaran a tancar-se a la circulació.

La mesura va ser presa per l'Ajuntament per tal de facilitar els desplaçaments de serveis essencials i d'aquelles persones que havien de traslladar-se per portar aliments, medicaments o productes de primera necessitat a persones que ho requerien.

La nova fase de desescalada, amb una major afluència i circulació de vianants pels carrers per passejar, realitzar esport i resta d'activitats permeses, així com la reobertura d'establiments comercials i de restauració, motiva que, a partir d'aquest dimecres, es tornin a tancar al trànsit de vehicles aquests carrers peatonals..