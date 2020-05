La Policia Local de Roses necessita nous agents de cara a l'estiu

Les proves PCR de detecció de Covid-19, practicades als agents de la Policia Local de Roses fa unes setmanes, van donar deu agents positius o dubtosos, fet que provocà l'aïllament preventiu d'aquests policies. El protocol sanitari, en aquests casos, marca que, per poder assegurar que no hi ha contagi i poder-se reincorporar, s'hauran d'obtenir posteriorment dues proves PCR negatives amb un interval de 7 dies entre elles. Després de les gestions realitzades amb el servei de prevenció de riscos laborals i mútua contractats per l'Ajuntament i amb el CAP de Roses, el consistori va poder adquirir els testos PCR i realitzar aquestes proves, de major fiabilitat, als agents.

Dimarts de la setmana passada, es van confirmar els resultats negatius dels policies. Aquest fet ha permès la reincorporació dels agents a la feina i suposa un reforç de la plantilla i de les tasques policials, que havia vist la reducció d'una quarta part dels seus efectius, havent d'eliminar alguns serveis no essencials, com les rondes al vespre o les celebracions d'aniversari. «La nostra eficiència era menor, en controls o patrullatge», reconeix el regidor de Seguretat ciutadana, Joan Plana.

Reforçar la plantilla

De cara a l'estiu, malgrat que pugui disminuir l'afluència de turistes, l'exigència en controls i seguretat serà molt més elevat i «ens reclamarà tenir una imatge que doni seguretat als vianants». Per això, el consistori rosinc està treballant en la incorporació d'urgència de nous agents. A més, «ja veníem d'un temporal Gloria, un carnaval i ara l'emergència sanitària. A més, una part de la Covid-19 l'hem fet amb deu agents menys». Els policies, en principi, no podrien fer vacances durant aquestes emergències i tampoc a l'estiu. «Tot això ha suposat un important increment de les tasques i de la càrrega horària de la plantilla» determina Plana. «No podem gastar tota la càrrega horària i d'hores extres a l'estiu, hem de poder arribar al desembre».

D'entrada no es pot realitzar una convocatòria «normal» perquè els tràmits i les proves «no sabem si les podrem fer», per això el requisit bàsic serà que els candidats tinguin el curs de policia fet. Això, però, «no es podria fer habitualment, però, en un cas d'urgència com aquest, la normativa ens ho permet». Ara per ara, però, no s'ha establert el nombre de nous agents interins que es podrien incorporar per tres mesos a la plantilla local, però segons el regidor podrien ser set els nous agents que se sumarien a la plantilla de 44 policies.

Aquest fet s'afegeix a la voluntat municipal per oferir el millor servei possible durant la temporada d'estiu, que enguany serà especialment exigent en tots els àmbits i on la seguretat, tant ciutadana com per als visitants, tindrà una importància cabdal.