Cs Figueres lliurarà al govern un pla amb mig centenar de mesures econòmiques, socials i sanitàries per a fer front a la Covid-19

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha anunciat que demà lliurarà al govern un pla amb mig centenar de mesures econòmiques, socials i sanitàries per a fer front a la crisi provocada per la Covid-19 a la capital alt empordanesa. "L'objectiu de les mesures sanitàries serà protegir els treballadors essencials i la creació de protocols d'actuació per si es produeix un rebot, les mesures econòmiques se centraran en salvar llocs de treball, ajudar a autònoms i empresaris i evitar el tancament del nostre principal sector, que és de serveis; pel que fa a les mesures socials se centraran en crear paquets d'ajudes a famílies afectades per la Covid-19", ha esbossat.

El portaveu liberal ha considerat prioritari atendre els veïns afectats per ERTE, reduccions de salari i els que estiguin en risc d'exclusió social. "Figueres ja era una ciutat fràgil, tal com reflectia la radiografia de la pobresa que es va realitzar a petició nostra i per això és important reforçar les línies d'atenció familiar perquè són milers els ciutadans que es troben en una situació molt delicada" ha explicat.

Amelló ha assegurat que és moment d' "aixecar la mirada, buscar el consens i treballar units per a superar aquesta crisi", per aquesta raó també demanarà la creació d'un fòrum de reactivació i reconstrucció sanitària, econòmica i social on estiguin representats tots els partits, el teixit empresarial i social de la ciutat, així com els propis ciutadans per a "consensuar totes les mesures necessàries". El regidor també ha volgut remarcar que serà necessari "reestructurar profundament el pressupost, que va néixer obsolet en no contemplar cap mesura per a la Covid-19".