Onze comunitats passen a la fase 1, mentre que la majoria es queden en la 0

Onze comunitats autònomes i Ceuta i Melilla passaran dilluns que ve a la fase 1 de la desescalada, en la qual es relaxen algunes de les restriccions imposades per controlar el coronavirus, mentre que altres cinc ho faran només molt parcialment, com Catalunya, València o Castella i Lleó. Per la seva banda, la totalitat de la Comunitat de Madrid romandrà, de moment, en la fase 0.

Així ho ha anunciat, en roda de premsa al Palau de la Moncloa, el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries (CCAES), Fernando Simón. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assenyalat per la seva banda que el 51% de la població espanyola passarà la fase 1.

Segons han explicat, les decisions s'han pres a proposta de la Direcció General Pública, que es basa en els informes elaborats pels tècnics del CCAES i d'altres unitats del Ministeri de Sanitat després de rebre aquesta setmana les propostes de les comunitats i mantenir reunions bilaterals amb els governs autonòmics.

Les comunitats que podran iniciar la fase 1, segons han determinat les autoritats sanitàries, són Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó, Múrcia, Extremadura, Balears i Canàries, així com les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

En el cas dels dos arxipèlags, Formentera (Balears) i La Gomera, el Hierro i la Graciosa (Canàries) estaven en la fase 1 des de dilluns passat, i el que s'ha decidit ara és que la resta de les illes s'uniran a aquestes quatre.



EN CINC COMUNITATS SOLAMENT AVANCEN ALGUNS TERRITORIS

Pel que fa a Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana, solament avancen de fase alguns territoris --zones sanitàries o províncies senceres--, mentre que Madrid continua en la fase 0 pel fet de no complir els requisits necessaris per avançar.

El ministre de Sanitat ha explicat que les decisions adoptades es basen, en primer lloc, en la cogobernanza entre l'Executiu central i les comunitats autònomes, per "decidir conjuntament" i amb "corresponsabilitat" quins territoris estan en condicions de progressar, perquè compleixen els criteris establerts, i quins no.

I el segon factor és la "cautela" perquè, segons ha recalcat, "tota prudència és poca" en prendre unes decisions que "són complexes, no tenen precedents i requereixen més que mai de disciplina social i que s'atenguin les recomanacions de les autoritats sanitàries". Després de setmanes de confinament estricte, ara es tracta de "consolidar el control de l'epidèmia", ha afegit.