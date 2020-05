La desescalada per fases ha començat amb dubtes i confusió a l'Alt Empordà

La confusió predomina en el camí cap a la nova normalitat, que el govern espanyol ha estructurat en quatre fases de desescalada gradual, des d'aquest 4 de maig mateix. Dos dies abans, ja es van poder realitzar algunes activitats, com les sortides a passejar acompanyats d'una persona amb la qual es conviu o fer esport a l'aire lliure, amb restriccions, respectant uns horaris i mantenint la distància de seguretat estipulada en l'estat d'alarma pel coronavirus Covid-19. Després de 52 dies d'estricte confinament, es preveu arribar a assolir la nova normalitat el 22 de juny, pas a pas, sempre i que no tornin a proliferar els contagis.

La fase 0 està considerada com la de preparació i s'autoritza l'obertura de botigues minoristes i d'activitats de serveis professionals, com les perruqueries i els centres d'estètica, però en tots els casos amb cita prèvia i complint les normes d'higiene i de seguretat que fixa el protocol de l'Estat. Queden exclosos d'aquesta fase els establiments que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com aquells que tinguin caràcter de centre comercial.

Des d'aquesta mateixa setmana, a més, ja poden tornar a començar a oferir serveis religiosos els centres de culte, però, per exemple, les parròquies catòliques esperen instruccions dels bisbes de Catalunya abans de fer aquest pas, per tal de conèixer bé les normes de seguretat que s'han de prendre, tal com ha dit mossèn Miquel Àngel Ferrés. Per la seva part, els representants de les mesquites asseguren que no tenen pressa a obrir, fins que no es permeti l'aforament del cent per cent. «És complicat per a nosaltres limitar l'aforament a un 30 o 50%, i que hi hagi persones que no puguin entrar», ha dit Adelkader El Ouakili, president de la comunitat musulmana de la Marca de l'Ham de Figueres.

L'11 de maig arrenca la fase 1, que és la inicial i és el moment del retrobament i el de les relacions socials i familiars, ja que es permeten reunions a casa d'un màxim de deu persones, sempre respectant les recomanacions sanitàries. També poden obrir els restaurants i els hotels amb limitacions d'ocupació fins al 50%. Tot i aquesta determinació, des del sector de l'hostaleria no amaguen les seves reserves. «Ara per ara les condicions que tenim damunt la taula no són les òptimes per poder iniciar l'activitat. Encara no tenim els protocols de seguretat sanitària. Nosaltres hem de generar seguretat i confiança als nostres clients i als nostres treballadors, aquest és un objectiu molt clar; i amb les condicions que ens donen avui dia amb el pla de desescalada això no ho podem fer», decreta el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra.



REACCIONS



Carla Güibas, presidenta de l'Associació de comerciants i empresaris de Castelló d'Empúries

«La majoria que podem obrir, obrirem, però els bars i restaurants s'esperen a la segona fase»



Faló Palma, propietari d'El Cafetó de Figueres

«Són moments molt complicats. Encara convivim amb el coronavirus i això ho fa tot molt surrealista»



Aina Baig, directora d'Arts Escèniques de Figueres

«Ens hem curat en salut i la programació en equipaments escènics la iniciarem al setembre»



Mossèn Miquel Àngel Ferrés, arxipreste de l'Alt Empordà Interior

«S'aconsella a la gent gran de risc que no tingui pressa, que segueixi el temps prudencial que calgui pregant a casa»



Eduard Bech, director del Museu de l'Empordà

«Estarà bé reobrir un cop hàgim redactat, aprovat i testejat els protocols interns»



Abdelkader El Ouakili, president de la Comunitat Musulmana Mesquta Warch

«Hem decidit que no obrirem la mesquita fins que no es permeti l'aforament del 100%»



Miquel Gotanegra, president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà

«Amb les condicions que ens plantegen, no veiem viable iniciar la nostra activitat l'11 de maig»



Franchu Llopis, propietari de la Bookman de Figueres