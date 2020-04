L'ATA manté que el pla de desescalada és negatiu i perjudicial per al sector

L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) valora com a "negatiu i perjudicial" per al sector el pla de desescalada fet públic pel Govern espanyol. "El fet que no hi hagi mobilitat entre províncies, i la previsió que per ara no s'obrirà la frontera, fa que no surti a compte reiniciar l'activitat, ja que per a les comarques gironines te un gran pes el turisme de Barcelona i l'internacional", destaca el president de l'ATA, Lluís Parera. La mobilitat entre províncies en principi s'activa a finals de juny, però queda el dubte de quan s'obriran les fronteres, una qüestió que es considera primordial. "Això genera molta preocupació", indica Parera. L'ATA ja va remarcar que el turisme internacional és clau a la demarcació i per això, es considera essencial poder obrir les fronteres al juny. "El Govern espanyol ha tancat les fronteres i ara diu que serà la UE la que decidirà. Si les fronteres es mantenen tancades el sector no se'n sortirà", afirma.

Un altre tema que preocupa molt són els ERTO. "Ens diuen que podem obrir i no sabem res sobre com queda la situació dels treballadors que per ara no es puguin incorporar, de si continuaran amb les mateixes condicions o caldrà canviar-les i que les empreses hagin d'assumir els costos", hi afegeix.

També es considera molt negatiu no tenir cap manual ni protocol sanitari per part del Govern de com s'ha d'actuar amb els clients i es valora també com a preocupant el fet que no es deixin fer servir zones comunes als turistes, ja que això pot comportar una disminució de reserves.

"Les reserves s'estan frenant i moltes anul·lant amb l'anunci d'aquest pla, ja que hi ha molta incertesa", afirma Parera.



Salvar les empreses turístiques

El sector ja va reclamar al Govern espanyol ajudes directes a fons perdut per salvar les empreses turístiques i a la Generalitat que concreti quines ajudes ofereix a les empreses turístiques i ho continua reclamant. Des de l'Associació s'insisteix en què les mesures de les administracions han de ser contundents, àgils i efectives perquè realment disminueixi l'impacte que està tenint aquesta crisi en les empreses del sector, la majoria petites i mitjanes empreses. En aquest sentit es proposa també: l'ajornament durant un any del pagament dels deutes de les empreses amb les entitats bancàries i que el deute quedi repartit en les properes temporades, i l'ajornament, també, durant un any del pagament de tots els impostos, com també es fa a la resta de països europeus , per transmetre liquiditat a les empreses.

Flexibilitat en la contractació del personal per tal que hi hagi moviment al mercat laboral un cop acabi el confinament., i facilitar més liquiditat a les empreses per obtenir recursos de préstecs de les entitats financeres.

I finalment, ajudes ràpides i efectives al col·lectiu d'autònoms i a les empreses turístiques que necessiten liquiditat per reactivar l'activitat, i condonació de la taxa turística.