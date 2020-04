La Fira de la Rosa s'anul·la però Roses reprograma i reforçarà les campanyes promocionals durant el segon semestre de l'any

La Fira de la Rosa 2020, prevista inicialment a Roses per al cap de setmana del 30 i 31 de maig, s'anul·la finalment amb motiu de la pandèmia del coronavirus, tot i que algunes de les seves activitats es reprogramaran més endavant. Aquesta reprogramació inclourà també diferents campanyes i activitats de dinamització econòmica que Roses preveia per a aquesta primavera i d'altres de noves, que passaran a desenvolupar-se durant el segon semestre de l'any.

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses està treballant en la reprogramació de diferents activitats i campanyes de dinamització econòmica del municipi per al segon semestre de l'any, amb el desig que aquestes puguin realitzar-se tot i les dificultats produïdes per l'estat d'alarma provocat per la Covid-19.

Entre elles, es troben la important campanya gastronòmica de la "Ruta de les Tapes", que va haver d'anul·lar-se una setmana abans de la seva realització, i que enguany comptava amb un rècord de participació de 92 bars i restaurants inscrits. Una campanya que ha assolit un èxit rotund des de la seva primera edició i que suposa un importantíssim aparador de la riquesa gastronòmica rosinca i de la producció vinícola de la DO Empordà, amb un total de 193.000 tapes servides en la darrera edició de 2019.

Amb la voluntat que aquesta i altres campanyes no es perdin enguany, l'Ajuntament reajustarà el calendari d'activitats previst per oferir-les durant el segon semestre de l'any. Aquest serà el cas també de la campanya gastronòmica "1000 Roses a Roses", de "Coctails de roses" o de la campanya de dinamització comercial "Toc-toc on ets?", previstes en el marc de la Fira de la Rosa i de les quals es comunicarà en breu el nou calendari.

A més de l'ajornament d'aquestes activitats, l'Àrea de Promoció Econòmica treballa també en oferir properament noves activitats d'impuls i reactivació de la restauració i el comerç locals, no previstes inicialment. L'objectiu és el d'oferir una programació que ajudi el sector en aquests difícils moments provocats pel tancament d'establiments i el cessament d'activitats amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma.

Tota la programació, que serà anunciada propermanent, s'està consensuant amb les taules participatives de comerç i gastronomia de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus.