La UE publica recomanacions per a la tornada a la feina amb la màxima seguretat

L'Agència europea de seguretat i salut en el treball ha publicat un seguit de recomanacions per a la tornada a la feina amb la màxima seguretat. Aquestes orientacions donen resposta a un seguit de preguntes pràctiques que s'estan plantejant tots els empresaris, com ara com minimitzar l'exposició al coronavirus a la feina i com avaluar els riscos que presenten els treballadors que hagin estat malalts. Entre els consells hi ha el de portar només l'equipament essencial per treballar, reduir el contacte físic al mínim, fer entregues ràpides, col·locar barreres entre els treballadors, facilitar la higiene i insistir que davant de qualsevol símptoma cal quedar-se a casa.

A més de recomanacions, també s'inclouen enllaços a fonts d'informació nacional sobre sectors i llocs de treball concrets. S'hi tracten aspectes com l'avaluació de riscos, la participació dels treballadors, l'assistència als empleats malalts i la informació per sectors i llocs de treball.

Aquestes orientacions han estat elaborades per l'Agència europea de seguretat i salut en el treball en col·laboració amb la Comissió Europea. També hi han fet aportacions el comitè consultiu tripartit per a la seguretat i la salut en el treball i el comitè d'alts responsables d'inspecció del treball. S'aniran actualitzant periòdicament amb informació fiable en funció de com evolucioni la situació.