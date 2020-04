Els residus noten la frenada industrial i el confinament

Les dades de recollida de residus i entrada al centre de tractament de residus facilitades al web de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà indiquen que, durant el mes de març d'aquest any, hi ha hagut una disminució dels residus de la fracció resta (-8%) respecte al mateix període de l'any 2019. A la planta de triatge de la fracció resta del Centre de Tractament de Residus (CTR) de la comarca, han arribat 325 tones menys i a l'abocador comarcal han sigut 110 tones les que s'han reduït.

També ha disminuït la recollida selectiva de cartró (-40%) i dels envasos de vidre (-28%) respecte al 2019. En canvi, ha augmentat la recollida d'envasos lleugers (26%). L'augment de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) (24%), però, no és significatiu. Cal recordar que la recollida de Form es va iniciar l'1 de febrer passat. Si es comparen el mes de febrer de l'any 2019 i d'aquest any, s'observa un augment destacable del pes dels residus recollits (58,5%), causat per la incorporació de deu municipis al servei de recollida selectiva de la matèria orgànica.



Encapçalant la llista

Llers, Sant Pere Pescador i Garriguella lideren la reducció d'escombraries del contenidor gris durant el confinament. Malgrat que han disminuït els residus de la fracció resta, totes aquestes localitats també han augmentat, en pes, la recollida selectiva d'envasos lleugers i paper i cartró respecte al març de l'any passat. En la comparativa, també destaquen municipis com la Jonquera, que ha disminuït el rebuig en un 22% respecte al març de l'any passat.

En general, a través de les dades municipals es pot observar un descens més gran en localitats turístiques, amb activitat comercial o industrial, però també un augment de residus en pobles d'interior de la comarca.



Els municipis de la costa altempordanesa, a més de Sant Pere Pescador (-27%), també han disminuït els seus residus Colera (-25%), Cadaqués (-14%), el Port de la Selva (-14,5%), l'Escala (-14%), Roses (-9,5%), Llançà i Castelló d'Empúries (-9%). Només Portbou ha mantingut la quantitat que recollia del contenidor gris.

Aquestes dades responen a la manca d'activitat comercial i turística dels municipis de la costa, que fa un any ja estaven preparant l'entrada a la Setmana Santa.



Món rural

Moltes de les localitats rurals de l'interior de la comarca se situen a l'altre extrem de la llista. Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs, Mollet de Peralada i Lladó són els que han patit un augment més elevat de residus al contenidor gris. Palau de Santa Eulàlia ha sumat el 61% més de resta que el mes de març del 2019 i Garrigàs, el 56%.

Pel que fa a Palau de Santa Eulàlia, l'alcalde, Xavier Camps, reconeix que han passat dels 70 habitants residents habituals del poble, als 130 que han estat confinats a la localitat durant més de mig març. Aquesta arribada de segones residències per passar el confinament podria ser una de les explicacions d'aquest augment dels residus que han patit una trentena de municipis a la comarca. L'altra explicació apuntaria cap al turisme de residus, en el qual els veïns dipositen els residus a la població de treball o una localitat entremig, i en aquest cas, durant el confinament, es quedarien a la localitat d'origen. Ambdós arguments donen resposta al fet que, en general, els contenidors dels pobles rurals s'han percebut més plens durant el confinament que habitualment.



Reciclatge empresarial

Amb l'aturada de l'activitat laboral, també s'aturen les deixalles de les recollides selectives que presta el Consell Comarcal de l'Alt Empordà a les empreses adherides.

La disminució, en aquest cas, ha superat el 90% pel que fa al paper i cartró i envasos lleugers, i del 24% en el cas del vidre. Cal destacar que una gran part de les empreses que marquen la diferència són càmpings que estarien entrant en funcionament en situació normal.