Mans d'avis de la Residència Catalunya amb optimisme de futur

La Residència Catalunya de Figueres, ubicada a l'edifici de l'antiga clínica que portava el mateix nom, atén actualment una quarantena de persones d'edat avançada, la més gran de les quals té actualment 102 anys. L'equip professional del centre geriàtric privat i els seus residents "lluitem cada dia per a tenir la millor convivència possible malgrat el confinament a causa de la pandèmia", expliquen la directora Anna Requesens i la terapeuta Míriam Barrientos. Des del primer moment van prendre "totes les precaucions possibles per a aïllar els avis i àvies de l'exterior, amb un bon seguiment de la metgessa i la gent que els atén i, fins ara, no hi ha hagut cap cas d'infestació", diuen.

Aquests dies, professionals i residents han compartit una activitat engrescadora, com ha estat pintar les mans dels residents per a decorar la porta d'entrada del centre. "Alguns familiars vénen a veure'ls des de l'aparcament exterior i els saluden a les finestres. Hem procurat que, amb tots els casos possibles, fer videotrucades entre ells per a no perdre el contacte habitual", relaten Requesens i Barrientos.