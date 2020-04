Les cambres gironines creen una plataforma per coordinar material contra la covid-19

Les tres cambres de comerç gironines han creat una plataforma solidària que posa en contacte ofertes i demandes de material contra la covid-19. Consta d'una web i d'una aplicació mòbil adaptada, mitjançant la qual aquells qui volen fer donacions de material –com mascaretes cosides a casa- introdueixen allò que ofereixen perquè ho rebin els qui ho necessiten. La plataforma es diu 'Covid-19 Community' i s'obre a empreses, voluntaris, entitats i particulars. Ja s'ha posat a disposició de la resta de cambres catalanes. "Una eina per coordinar tota aquesta onada de solidaritat pot ser molt útil; moltes empreses i entitats necessiten materials i moltes el cedeixen de manera altruista", diu el vicepresident de la Cambra de Girona, Joan Ribas.

La nova plataforma solidària neix amb la voluntat de gestionar les necessitats de material per fer front a la pandèmia i la generositat d'empreses, productors, voluntaris i particulars. Es diu 'Covid-19 Community' i consta d'una pàgina web (https://www.cv19.community/) i d'una app adaptada a les necessitats de material de protecció per evitar contagis del coronavirus.

L'han impulsada les tres cambres de comerç gironines (Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols) i l'han desenvolupada dues empreses gironines, Artic Studio i Sixtemia. Precisament, adaptant una tecnologia que ja feien servir la Cambra de Comerç de Girona i el Fòrum Carlemany per a les seves comunicacions internes. I que ara, s'obre a l'exterior per ajudar a frenar la pandèmia.

L'operativa de 'Covid-19 Community' és senzilla. Tot aquell qui vulgui oferir material solidari, elements de protecció o altres recursos ha d'entrar a l'enllaç https://www.cv19.community/que-tens i omplir un formulari. I per altra banda, aquells qui necessitin rebre'n, han de fer una petició a través del link https://www.cv19.community/que-necessites.

La plataforma verifica els oferiments i els encaixa amb les demandes per gestionar-ne el lliurament. Les cambres de comerç i la seva xarxa de contactes fan el seguiment territorial, amb el recolzament tècnic dels equips d'Artic Studio i Sixtemia. Aquest seguiment intern es fa, a banda de la web pública, a través d'una aplicació que permet el control d'estocs i el seguiment de les peticions i les ofertes.



"Coordinar la solidaritat"

El vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, Joan Ribas, explica que la idea de crear la plataforma va sorgir quan les cambres gironines es van implicar en la donació de tauletes i elements de protecció per als hospitals. "Ens vam adonar que una eina per coordinar tota aquesta onada de solidaritat podria ser molt útil, tant en els moments més crítics de la pandèmia com després, durant el desconfinament", concreta Ribas. I hi afegeix: "Moltes empreses i entitats necessiten materials i també n'hi ha moltes disposades a cedir-ho de manera altruista, en benefici de la comunitat".

Per la seva banda, el responsable tècnic del projecte, Marc Mascort, diu que la plataforma solidària "canalitza l'allau d'informació derivada de la solidaritat de persones, entitats i empreses, centralitzant-la en una sola aplicació i facilitant una descentralització de la gestió per zones i tipologies de material". "Davant un repte tan gran cal estar ben organitzats, i sabíem que les TiC eren essencials per a aquest objectiu; així que vàrem assumir el repte de crear una plataforma solidària amb aquesta finalitat", conclou Mascort.

Les tres cambres de comerç gironines han posat l'eina a disposició de les Cambres de Comerç catalanes, que estan començant a implementar-la.