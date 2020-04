La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia 43 persones en les últimes 24 hores per incomplir el confinament

Patrulles diàries per a garantir el confinament.

Patrulles diàries per a garantir el confinament. GU FIGUERES

El cos de seguretat de la Guàrdia Urbana de Figueres segueix treballant dia rere dia per vetllar pel compliment de la normativa vigent pel que fa al confinament ciutadà pel coronavirus. En el seu balanç diari, els agents informen que durant el dimarts 14 d'abril es van interposar 43 denúncies per incomplir el confinament. En els seus controls aleatoris en diferents punts de la ciutat, també van indentificar un total de 774 persones, i van controlar 653 vehicles.



Des de l'inici de l'estat d'alarma per la pandèmia, el cos de seguretat figuerenc ja ha sancionat a 864 persones i n'ha detingut a 13.