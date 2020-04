L'Ajuntament de Figueres atén 450 famílies vulnerables amb cistelles d'aliments de primera necessitat. L'objectiu, garantir-ne l'alimentació. A través del Centre de Distribució d'Aliments, es distribueixen, per tal de donar una resposta d'urgència, lots d'aliments a persones que més ho necessiten i que tenen un expedient obert a serveis socials. Es tracta d'una cistella d'aliments bàsics amb una durada d'un mes per aquells ciutadans que estan patint una situació de vulnerabilitat com a conseqüència dels efectes de la crisi del coronavirus.

En el cas de gent gran i de persones dependents o malaltes, així com els nuclis de famílies monoparentals o amb infants petits o persones confinades per motius de salut, reben la cistella a casa.

Arran de la crisi de la COVID-19, l'Ajuntament de Figueres ha prioritzat els col·lectius més vulnerables que més pateixen aquest episodi per tal de poder donar-los resposta i poder pal·liar els efectes que està generant.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó explica que "amb aquestes mesures volem donar resposta davant aquesta situació excepcional als col·lectius més vulnerables, que son els qui més ho necessiten. Vull fer un agraïment a tot el personal de Serveis Socials de l'Ajuntament que aquests dies s'hi està deixant la pell per no deixar desatesa a cap persona".