Castelló aplica mesures de suspensió i terminis per als impostos

Güell admet que cal analitzar l'abast per aplicar més mesures EMPORDÀ.INFO

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aplicat mesures pel que fa al pagament d'impostos i taxes per part dels ciutadans. «Hem suspès tota mena de pagaments i terminis de padrons» ha confirmat Salvi Güell, alcalde del municipi, «hem suspès, entre altres, la llar d'infants, les taxes, els impostos i els fraccionaments», afegeix. Güell avança que «fins que no sapiguem l'abast del confinament, el temps, no podem prendre la decisió del que ha de pagar la gent, els descomptes que podem aplicar, o si es pagarà la meitat».

Pel que fa a les mesures de reactivació econòmica, «publiquem totes aquelles que determina el Govern central i les de la Generalitat. Més endavant veurem quines podem aplicar a les empreses del municipi». Güell admet que «no sabem quina part del romanent del pressupost del 2019 ens permetran gastar, només sabem que ho podem fer per a temes socials». L'alcalde apunta que, quan tinguin aquesta informació, podran determinar en què i com aplicar-ho o «si hem de tirar del pressupost d'aquest any».