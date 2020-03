Un canal plurilingüe, ideat des de Figueres, informa els estrangers sobre Covid-19

La directora general d'Igualtat, la portbouenca Mireia Mata i Solsona, passa aquests dies confinada al seu domicili de Figueres, seguint les seves rutines del càrrec amb les eines tecnològiques a mà per comunicar-se i gestionar la feina. Un dels temes pels quals s'ha preocupat des de casa, juntament amb el seu equip, ha estat la població estrangera que viu a Catalunya i que, per una qüestió idiomàtica, molt probablement no té accés a tota la informació oficial que les administracions difonen sobre l'emergència sanitària per coronavirus.

La campanya Creación Positiva ha estat possible gràcies a 120 hores de feina, desenes de voluntàries i milers d'audicions. El canal recull missatges en més de vint llengües per tal que catalanes i catalans de tots els orígens tinguin accés a la informació, recomanacions i dades d'utilitat que publica el Departament de Salut de la Generalitat en relació amb la situació que estem vivint.

"El tema és que, amb el confinament, ens hem fet conscients de la situació de moltes persones, principalment dones que tenen molt pocs recursos de comunicació amb els canals d'informació habituals: ràdios, televisions, xarxes... Fins i tot, n'hi ha algunes que tenen poca, o nul·la, competència en llengua catalana i castellana i algunes són analfabetes. A partir d'aquest plantejament, hens hem mogut institucions entitats i voluntàries a títol personal per preparar tot aquest material", explica Mireia Mata i Solsona.

La directora general d'Igualtat aprofita per recordar les indicacions del Departament de Salut: