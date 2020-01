L'aplicació de Turisme de l'Escala suma 738 usuaris durant el 2019

Abans de viatjar a l'Escala, els visitants s'informen de les peculiaritats i opcions que ofereix el municipi a través de la pàgina web o d'altres canals com ara xarxes socials o guies informatives. Un cop a la destinació, però, les consultes les fan a través dels mòbils. Conscients d'aquest paradigma, l'Ajuntament de l'Escala va decidir llançar l'APP l'Escala-Empúries el 2017 per difondre la informació turística bàsica del municipi.

Des de la posada en marxa de l'APP es calcula que durant el 2018 un total de 705 usuaris van fer ús de l'aplicació, registrant un total de 43.825 sessions. L'any 2019 van ser 738 els usuaris que van fer-ne ús, registrant un total de 62.582 sessions, 18.757 més que el 2018.

Entre 4 i 10 minuts al dia

El recull de dades del comportament dels usuaris marca que l'idioma prioritari d'ús és l'espanyol, amb 219 descàrregues el 2019, seguit de l'anglès, amb 155, i el francès, amb 100 usuaris. Les dades també evidencien que el període de més alta activitat és de maig a setembre, coincidint amb la temporada alta, que la durada mitjana de les sessions és de 30 segons, i que cada dia, els usuaris solen navegar per l'aplicació entre 4 i 10 minuts.

L'aplicatiu és gratuït i està disponible en quatre idiomes pels sistemes operatius IOS i Android. A l'APP, els usuaris poden trobar-hi un llistat dels llocs d'interès que hi ha al municipi. En aquest marc es destaquen alguns espais com ara Sant Martí d'Empúries, el passeig Marítim, el Museu de l'Anxova i de la Sal o les Planasses, entre altres. A banda, els usuaris també poden accedir a l'agenda d'activitats municipal, a un llistat de promocions, a les notícies destacades d'interès municipal, els enllaços a les diferents xarxes socials de Turisme de l'Escala, i fins i tot a un enllaç que dona accés directe a Ràdio l'Escala.

Notificacions personalitzades

Els usuaris que ho requereixin, també tenen l'opció de rebre notificacions o pushups dels actes destacats, ja sigui de caràcter general o bé filtrats per temàtiques, segons els seus interessos.

Una altra de les opcions que brinda l'aplicació des de l'estiu passat és un joc que proposa fer una ruta de cinc punts del nucli antic reconstruint, d'aquesta manera, la figura del gegant de l'Escala. «A banda de fomentar les descàrregues, l'objectiu del joc era promocionar aquests punts del nucli, on havíem col·locat tòtems amb explicacions culturals», explica la regidora de Turisme, Marta Rodeja.

La proposta de crear aquesta aplicació la va fer el grup municipal d'ERC durant el tancament del 2016, mentre es preparaven els Pressupostos Municipals de 2017. Com que el consistori va considerar que era una gran idea, des de llavors hi destina una partida del capítol d'inversions. «L'arrencada va ser dura, entre crear el disseny i omplir-ho de contingut. Per això durant el 2017 vam fer un període de prova, i vam solidificar el projecte a partir del 2018», explica l'escalenca.

Un nou llenguatge

El consistori va decidir apostar per aquest projecte perquè eren conscients que les dinàmiques dels turistes havien canviat. Abans, tots els viatgers que volien informar-se accedien a les oficines de turisme, però com que aquestes institucions ja no són tan concorregudes, ara es dediquen a oferir informació personalitzada per a cada usuari. «Ara, els usuaris s'informen a través dels mòbils, i per això vam apostar per crear la nostra APP», diu Rodeja.