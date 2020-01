A Bàscara, els veïns que no reciclin els residus pagaran més que aquells que ho fan

A partir del dia 1 de febrer comença el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica al municipi de Bàscara. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha acordat fer arribar, a cada casa, un cubell i un paquet de bosses compostables específiques per a la fracció orgànica.

Segons informa l'equip de govern en una circular que s'ha fet arribar als veïns i les veïnes, les bosses compostables, un cop acabades, es podran començar a adquirir als comerços del municipi. En aquest sentit, s'alerta que per reciclar bé no serveix cap altra tipus de bossa.

Per portar a terme la recollida de fracció orgànica, el consistori ha previst instal·lar sis contenidors (de color marró), distribuïts de la següent manera:

Bàscara : al carrer de l'Horta a l'avinguda Catalunya i al camí Mas Espolla-Ctra. de Calabuig

: al carrer de l'Horta a l'avinguda Catalunya i al camí Mas Espolla-Ctra. de Calabuig Orriols: a l'avinguda del Castell

a l'avinguda del Castell Calabuig : al carrer Major, a l'entrada principal del poble

: al carrer Major, a l'entrada principal del poble Les Roques: al passeig de l'Empordà

Segons assenyala l'Ajuntament de Bàscara en el comunicat, «el programa de reciclatge segueix directius europees i pretén afrontar un dels problemes més importants que tenim com a societat. Com que amb la via de la conscienciació no n'hi ha prou, entra en escena un altre factor: l'econòmic. I la idea és ben simple: Qui no recicli pagarà més, qui recicli pagarà menys».

L'equip de govern ha avançat que, en un futur no molt llunyà, procedirà a fer la recollida porta a porta i arribat a aquest punt «aquells veïns que no reciclin pagarà molt més pel servei i qui arribi als percentatges estipulats tindrà una notable reducció de la taxa».

L'Ajuntament aprofita l'entrada en funcionament del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica per recordar altres mesures que ha pres per a una bona gestió dels residus. «Disposem d'un contenidor gegant a la deixalleria del pavelló de Bàscara on hi podeu anar a portar els vostres trastos fora de la data de recollida mensual així com un altre per restes vegetals, com set caixes de recollida de bombetes i tubs fluorescents de tecnologia LED que estan situats a l'escola, a l'ajuntament i a la deixalleria del pavelló». Per dipositar qualsevol cosa a la deixalleria del pavelló cal trucar dos dies abans al telèfon de l'Ajuntament: 972 560 007.

Què va a cada cubell

L'Ajuntament de Bàscara ha dissenyat un iman, per poder-lo penjar a la nevera, en què es detallen totes les instruccions per reciclar bé. A més, l'equip de govern ha convocat trobades veïnals per resoldre dubtes. Els dies, hores i lloc de les trobades són: