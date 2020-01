La tonyina Trini no ha tornat al port de l'Escala després de quatre anys de visites

La tonyina Trini no ha donat senyals de vida aquest mes de desembre. Veïns, veïnes i curiosos d'arreu encara tenen l'esperança de tornar a veure-la. Alguns dels seguidors de la Trini defensen que

Un atractiu turístic

de la tonyina, i esperen que en els pròxims dies l'animal de dos-cents quilos torni al port. Altres, però, creuen que «si a hores d'ara no ha vingut, no vindrà».Era a principis de desembre del 2015 quan una tonyina apareixia ferida al port de l'Escala seguint les barques de pesca. Allà tenia l'aliment que llençaven els pescadors, i ben aviat es va anar recuperant dels talls. La seva mida i lluentor cridaven l'atenció de tothom qui s'hi acostava. Els visitants li llançaven menjar i el túnid semblava còmode amb la presència humana.El més curiós va ser quan, l'any següent, la tonyina va tornar. La «Trini», així se la va anomenar, es va convertir en un atractiu turístic que feia anar el dispensador d'esquers de bòlit. Amb una mida més gran, esperava que homes, dones i nens que s'aplegaven per veure-la li llencessin menjar. Fins i tot, viralitzant un vídeo on la Trini degustava, sense èxit, una gavina.La Trini va tornar l'any 2017 i també el 2018 . Anar al port per Nadal s'havia convertit, pràcticament, en una tradició. Una visita que enguany, per ara, no s'ha produït. Aquesta absència després de quatre anys serà, també, un efecte del canvi climàtic o potser és degut al fet que la Trini ha tingut la mateixa sort que altres túnids?