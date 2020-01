«La mobilitat a Figueres»

El ple de l'Ajuntament de Figueres va aprovar fa unes setmanes per unanimitat proposar al Ministeri de Foment la construcció de l'accés oest a l'autopista AP-7. No ho veiem malament sempre que el nou traçat sigui raonable i no sigui un primer pas per al desdoblament de la carretera N-260 de Besalú a Figueres (l'eix pirinenc); un desdoblament que, ara per ara, no està justificat. Cal canviar el model de gestió de les autopistes quan l'any 2021 acabi la concessió.

Aquest nou accés hauria de ser part d'un projecte per alliberar de peatges un tram de l'autopista AP-7, que faci encara menys necessari desdoblar la Nacional II. L'anella formada per l'autopista i la Nacional hauria de servir perquè tot el trànsit de pas no hagués d'entrar a la ciutat de Figueres i tingui la possibilitat de distribuir-se per qualsevol de les carreteres que arriben a la ciutat.

Aquesta actuació s'hauria de complementar amb una altra anella raonable de rondes urbanes, que no han de servir per als vehicles de pas sinó com a principals vies urbanes de comunicació entre els diferents barris de la ciutat. Això permetria alliberar de trànsit tant el centre de la ciutat com els dels barris i evitar la construcció del túnel previst sota la muntanyeta del castell de Sant Ferran, que és una opció caríssima. Tot això ha de formar part d'un Pla de Mobilitat que aposti per disminuir radicalment la circulació de vehicles pel centre urbà i que ha de servir per aplicar el Pla de Foment de l'ús de la Bicicleta i el Pla Imagine, que dormen als calaixos des de fa anys.

La circulació a Figueres és caòtica i comporta el mal funcionament del transport públic, la pèrdua de milers d'hores de treball i de lleure i uns índexs de contaminació preocupants. La dificultat per accedir a la ciutat, tant en vehicle privat com en el deficient transport públic comarcal, està perjudicant greument l'activitat econòmica.

Cal també que hi hagi una aposta pel transport en tren, per l'estació del centre amb les vies soterrades en trinxera i ben connectada amb l'estació de l'AVE de Vilafant. Cal potenciar les estacions de la comarca, especialment les que connecten amb la costa, com les de Llançà, Colera i Portbou, o les que poden donar servei a la costa, per exemple Vilajuïga amb relació a Roses i Camallera respecte a l'Escala.

És urgent establir un pla de transport públic a la nostra comarca, amb tarifes i horaris que facin possibles els enllaços de tren i autobús, i la millora de les connexions transfrontereres Portbou-Cerbere. Vivim una emergència climàtica i un daltabaix econòmic que ens obliguen a repensar-ho tot per acabar amb l'actual desgavell.