Un de cada dos plataners de l'avinguda Marinada es talla per adequar la vorera

Des de la setmana passada, més de 25 arbres de l'avinguda Marinada, d'Empuriabrava, han aparegut assenyalats amb un punt de color groc. El marcatge que el consistori ha fet a un de cada dos arbres d'aquesta via significa que té la intenció de tallar-los. «Els plataners són molt grossos i estan malalts», explica el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Canet. «Estem estudiant la possibilitat de replantar-ne d'altres espècies, que no ens provoquin problemes amb les fulles i que no tapin la il·luminació del carrer», ha destacat l'alcalde, Salvi Güell, en l'entrevista online amb lectors del Setmanari de l'Alt Empordà.

Es dona la curiosa circumstància que, aquests dies, coincidint amb l'actuació de jardineria a Empuriabrava, també han aparegut pintats amb un senyal del mateix color alguns arbres a la zona del Trabuc, fet que ha generat trucades entre els veïns preocupats per la possible tala de més exemplars del compte. L'alcalde ha volgut aclarir que es tracta d'una acció que no té res a veure amb la planificació del consistori, ja que els arbres del Trabuc no es tallaran. Per ara, es desconeix l'autoria de les pintades que han generat la confusió.

El servei de jardineria de la brigada municipal Castelló 2000 estudia quina espècie seria la més encertada per col·locar-la en els buits que resultin de la tala a l'avinguda Marinada. «Podria ser l'inici d'una reforma que s'estengués per tot Empuriabrava», ha indicat Josep Maria Canet, alhora que ha assegurat: «No en volem reduir el nombre, sinó només canviar-los».

Segona i última fase

El marc en el qual es desenvolupa aquest canvi d'arbrat són les obres de reforma de la segona i última fase de l'avinguda Marinada, des de la meitat de la via fins a l'avinguda Fages de Climent. Les obres, que es van iniciar la setmana passada, tenen un pressupost de 900.000 euros i han de servir per adequar les voreres i els pluvials de la via, que estarà enllestida abans de l'estiu.

Paral·lelament a l'execució de les obres, els tècnics municipals estan estudiant instal·lar un carril bici en aquesta via mitjançant l'eliminació dels aparcaments d'una banda de la carretera.