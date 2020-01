Unes parets de pedra seca identifiquen l'entrada a Vilanant amb la Garriga d'Empordà

«Les construccions de pedra seca són un valor afegit al paisatge, un valor històric i un autèntic referent identitari. La història de Vilanant va lligada al món de la pedra seca de la zona de la Garriga d'Empordà i així ho mostrarem a l'entrada al poble amb la construcció de tres parets i la vegetació característica de la zona». Amb aquest text, l'Ajuntament de Vilanant presenta les obres que s'estan executant a l'entrada del municipi i que s'han planificat tenint en compte la riquesa patrimonial de la pedra seca i de la vegetació mediterrània.

Feia temps que des del consistori tenien pendent actuar per embellir l'accés principal al poble, però altres prioritats municipals havien obligat a ajornar aquest projecte, segons ha explicat l'alcaldessa de Vilanant, Anna Palet. Ara que s'ha finalitzat el soterrament de serveis, s'ha pogut procedir a donar un aspecte característic a aquest espai urbà. «Ja s'ha començat a construir una de les tres parets de pedra seca que embelliran l'entrada del poble. Davant d'aquesta, n'hi va una altra de més petita i a l'altra banda de la carretera, on volem posar en gran les lletres del municipi, en construirem una tercera», ha comentat l'alcaldessa.

L'enginyer tècnic forestal Xavier Laporta, tècnic de l'Associació de Propietaris de l'Alt Empordà i president de la cooperativa d'inserció Foresterra, és l'encarregat de construir les tres parets de pedra seca, gràcies a la donació de pedra de la Garriga d'Empordà que ha fet Pere Borrat. Xavier Laporta segueix la tècnica ancestral de les parets que es conserven a la Garriga i que formen part de la tradició del municipi de Vilanant. Com a complement a aquestes construccions, s'ha pensat a plantar vegetació autòctona mediterrània i sostenible, com són l'olivera, la farigola, el romaní i les plantes grasses. «Hem optat perquè l'entrada al poble expliqui quina és la nostra història i que, un cop arribes aquí, sentis que et trobis en territori Garriga», ha dit l'alcaldessa de Vilanant.

El projecte que s'està executant a l'entrada del poble va lligat a una altra actuació, l'adequació d'un camí paral·lel a la carretera molt freqüentat per veïns i veïnes que surten a caminar. Anna Palet assenyala que l'Ajuntament ha volgut arreglar el camí de vianants per garantir la seguretat de les persones que hi passen. Aquesta actuació no s'acaba amb l'arranjament del tram paral·lel a la carretera, però, sinó que és previst donar continuïtat al vial i fer-lo passar per tot el perímetre del municipi, per tal de fer un circuit circular que permetrà les persones que surten a caminar fer tota la volta al poble.