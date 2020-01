Una tempesta de llevant s'endú una passera de fusta dels Aiguamolls de l'Empordà

El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha informat que no es pot accedir a l'aguait de la Rogera perquè una tempesta de llevant s'ha endut una passera de fusta. Des dels Aiguamolls, van comunicar de la incidència el 7 de gener i aquest divendres, dia 10, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a través de Twitter de Parcs de Catalunya, ha fet un recordatori als usuaris del parc, per tal que vagin amb compte.



La passera de fusta afectada es troba a la platja de Can Comas, al terme municipal de Castelló d'Empúries. La zona ha quedat acordonada per evitar qualsevol risc personal. Les persones que acostumen a freqüentar aquest indret saben bé que per arribar a la llacuna de la Rogera, l'únic accés és per la platja i per això hi ha la passera.





Atenció! Informem que no es pot accedir a l'aguait de la Rogera del #PNAiguamolls perquè una tempesta de llevant s'ha endut la passera de fusta.



Disculpa les molèsties. pic.twitter.com/GcSeSOSN8v — Parcs de Catalunya (@parcscat) January 10, 2020