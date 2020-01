Viladamat obre la fase de propostes per decidir les inversions del pressupost

L'Ajuntament de Viladamat ha donat per començada la fase de presentació de propostes per al pressupost municipal d'inversions de l'any vinent. Des del consistori, s'han destinat 17.917,13 euros del pressupost municipal per a les propostes que veïns i veïnes proposin i votin en aquest procés.

Anualment, el consistori destina una part del pressupost municipal d'inversions « a votació a través d'un procés participatiu. L'any passat estava dotat amb uns 58.000 euros». Això va permetre a la localitat posar plaques solars i aires condicionats a l'escola, adequar-ne el pati i canviar una part de l'enllumenat públic per leds. Una de les principals inversions, però, és l'asfaltatge i instal·lació de serveis al carrer Ateneu, que va al camp de futbol i que ascendeix a la xifra de 71.000 euros, que representa el 80% del pressupost d'inversions reals. Això ha fet que la quantitat que deixen a mans dels veïns i veïnes de Viladamat s'hagi reduït notablement en aquest exercici.

El passat 19 de desembre es va convocar la sessió informativa del Pla Anual de Participació, on es va informar els ciutadans i ciutadanes de les condicions que han de tenir les propostes presentades: que continguin criteris de sostenibilitat, que responguin a competències municipals i estiguin dins el marc legal. Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat, valorava positivament la trobada «tot i que hi va haver poca gent».

El període de presentació de propostes restarà obert fins al 10 de gener. El dia 22 del mateix mes, s'informarà la població de les aportacions i es procedirà a les votacions, que es podràn fer telemàticament els dies 23 i 24 de gener o de manera presencial el dia 26.