Autocars de diferents punts surten cap a Barcelona per sumar-se a l'acció de Tsunami durant el clàssic

Autocars de diferents punts del territori han sortit a partir d'aquest dimecres al migdia de diferents punts del territori en direcció a Barcelona per traslladar els participants que se sumaran a l'acció organitzada per Tsunami Democràtic, coincidint amb la celebració del Barça-Madrid al Camp Nou. A comarques gironines, l'ANC i altres entitats sobiranistes ha organitzat autobusos des de ciutats com Girona, Olot, Figueres i Banyoles. També s'han organitzat busos des de Lleida, Tarragona, Reus o Tortosa entre d'altres indrets al marge dels que han optat per desplaçar-se amb transport públic o amb cotxes particulars. La convocatòria de Tsunami, que porta per lema 'Drets, llibertat, autodeterminació', és a partir de les quatre de la tarda als voltants del Camp Nou.

L'aparcament del Pavelló de Fontajau de Girona és un dels punts a comarques gironines d'on han sortit aquest dimecres al migdia autocars en direcció a la capital catalana. N'han sortit tres (dos a dos quarts de tres de la tarda i un altre a les quatre) amb prop de 200 persones. "Vam esperar a convocar la setmana passada, quan el Tsunami ja va dir l'hora, i els busos s'han emplenat la mar de bé", explica satisfet el coordinador de l'ACN a Girona, Tavi Casellas.

Entre els assistents hi havia la Núria, una veïna de Girona, que no ha dubtat quan se li ha preguntat pels motius de participar en l'acció: "Els que puguem hem de ser-hi, és molt important internacionalitzar tot el que està passant aquí i hem de fer costat als nostres presos i hem de demanar al govern de Madrid que treballi per una democràcia".

La Maria, una altra veïna de Girona, ha destacat la importància de mobilitzar-se per "defensar els drets" dels ciutadans. A quarts de tres de la tarda desconeixien encara en què consistirà l'acció. "Només sabem que anem a Barcelona i que a les nou ja vindrem cap aquí", afegeix rient. Al seu costat el seu home explica que també porten una cadira perquè confien poder veure el futbol des de fora.

Al llarg del matí i migdia també han sortit autocars de ciutats com Banyoles, Olot, Figueres, Quart, Anglès, Sant Hilari de Sacalm, Arbúcies i Blanes, entre d'altres.

Autocars de Ponent i Camp de Tarragona



L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i altres entitats han organitzat autocars des d'altres punts del territori. S'ha ofert així una alternativa a aquells que no han optat per agafar el transport públic o viatjar fins a Barcelona amb el seu vehicle. A Lleida, per exemple, un autocar ha sortit cap a tres quarts de dues de la tarda del Camp d'Esports amb una seixantena de persones de la comarca del Segrià. Se suma a altres autocars que també s'han noliejat des de diferents capitals de comarca de la demarcació. Altres lleidatans, però, han optat pels cotxes particulars per viatjar fins a a Barcelona.

Els manifestants han iniciat el viatge acompanyats de llaços grocs, senyeres, estelades, així com cartells amb el lema 'Spain, sit and talk,' i també pilotes inflables. Tot i això, també han assegurat desconèixer en què consistirà l'acció de Tsunami Democràtic en la qual participaran. Una de les persones que ha pujat a l'autocar a Lleida, l'Anna, ha explicat que hi participa per"visualitzar el problema" català i, aprofitant que Barça-Madrid és veu a tot el món, l'objectiu és "internacionalitzar una mica més el conflicte" i "exigir que Espanya, d'una vegada, s'assegui i parli".

El Josep ha afirmat que va a Barcelona, un cop més, a "defensar la independència, la república i el dret a l'autodeterminació". La Marisol ha explicat que desconeix què hauran de fer i que esperarà "les instruccions que rebi a través del mòbil o de la ràdio". Els manifestants lleidatans que s'han desplaçat en autocar està previst que tornin a la capital del Segrià cap a les deu de la nit.

La convocatòria també ha mobilitzat persones d'altres indrets com ara les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona on també s'han organitzat autocars cap a Barcelona. Així per exemple de Reus n'han sortit dos, de Tarragona un i un altre de Reus.