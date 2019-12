Surt al mercat una cervesa negra artesana elaborada amb productes de l'Empordà

Limbik torna a treure una nova cervesa al mercat i serà el restaurant vilafantenc La Tartana de Can Massanet qui ben aviat n'acollirà la presentació. Restaurant on ja es va donar a conèixer la primera de les cerveses de Limbik. Imperial Porter és el nom de la nova negra de la marca empordanesa, estretament lligada al territori, i que, segons el seu creador, Xavier Pujol, està « inspirada en el seus paisatges». L'objectiu era «fer una cervesa que fos el màxim de km 0 dins les nostres possibilitats, al mateix temps que volíem posar en relleu a la matèria primera que tenim i donar valor als que la elaboren». Pujol afegeix que « teníem ganes de treure una cervesa amb caràcter per Nadal i ,com a amants de la cervesa negre, vam decidir fer una Imperial Porter».

Ingredients Km 0

La nova cervesa negra porta una quantitat molt elevada de cereal maltejat a diferents temperatures i això «ha fet possible posar un 10% de blat i ordi sense maltejar d'en Jep, un pagès de Vilajuïga». Per arribar als nou graus, havien d'afegir més sucres fermentables «per aquest motiu, hem posat una bona quantitat de mel de l'Albera, dels abellaires Empordanesos de Garriguella». També s'ha utilitzat el llúpol de Biolupulus de Crespià. L'autor de la Imperial Porter somia en poder, algun dia, treballar amb tots els productes locals « Si tinguéssim algun productor que maltejés el gra de ben segur que hi treballaríem per fer una cervesa 100% local, però fins ara hem de comprar la malta a productors alemanys o anglesos». Pel que fa al procés de fabricació, es continua utilitzant el mateix procés, tot i que amb el producte local «com a gran diferència, destaquem l'ús de la mel al final de la cocció per eliminar llevats propis entre altre microorganismes que podrien malmetre la cervesa». Confessa però, que l'elaboració d'aquest producte és més lent que la resta «el procés de netejar el gra requereix més temps». Tanmateix, el temps de maduració sí que necessita un mínim de 4 mesos dins la càmera de fred, sense llum ni soroll per tal que les diferents maltes i la mel s'integrin bé i «facin un sabor complert i rodó».

Preparant la presentació

Ara ja està preparant una cata de cervesa de la Imperial Porter a la Tartana de Can Massanet, tot i que s'ha començat a comercialitzar aquest mateix dilluns « volem que rodi abans de Nadal». L'etiqueta no té un paisatge empordanès al fons com les altres, l'artesà explica que «ella mateixa porta l'Empordà integrat». En aquest cas, s'ha volgut remarcar els elaboradors locals que han fet possible «que féssim aquesta cervesa i per aquest motiu l'etiqueta és un escrit on se'ls nombre a ells».