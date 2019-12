Cadaqués prepara un pla de seguretat per l'accés al poble en la temporada alta

L'Ajuntament de Cadaqués ha organitzat la segona trobada en el marc del Pla Local de Seguretat per tractar el tema del col·lapse a la carretera d'accés al municipi durant la temporada alta d'estiu. A la reunió, hi van assistir representants dels ajuntaments de Roses i del Port de la Selva; del Departament d'Interior de la Generalitat; del Servei Català de Trànsit; d'Agents Rurals; de Bombers; de Mossos d'Esquadra i Policia Local. És la segona reunió que es du a terme des que ha finalitzat la temporada i sorgeix davant la necessitat que el consistori va detectar aquest estiu en una situació d'emergència. «Quan ens van activar el Pla Alfa 3 (situació màxima de risc d'incendi) i teníem llargues cues de cotxes, vaig trucar de seguida per buscar solucions», explica l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, que mostra la preocupació generalitzada de tots els agents implicats, ja que una situació d'aquesta mena pot convertir-se en «molt perillosa».

Serinyana detalla que a la reunió també es va parlar del document que el Servei Català de Trànsit està redactant per tractar la seguretat en les carreteres Gi-614 i GI-615. A més, es va transmetre també un tema «que preocupa molt als cadaquesencs», com és la regulació de la circulació de bicicletes en hores de molt de trànsit rodat. En aquest sentit, juntament amb Roses i el Port de la Selva, han decidit fer un front comú per demanar-ho.

«El compromís de la Generalitat hi és», Serinyana assegura que el departament està treballant mesures per millorar la fluïdesa i la seguretat en aquesta via. En la reunió van acordar la instal·lació de panells informatius, digitalitzats i a temps real, que informin de l'estat i les retencions de la via. Hi ha prevista una tercera reunió amb tots els agents implicats al gener per avançar en la proposta.

Tot i que la situació s'ha de solucionar en àmbits supramunicipals, el govern de Cadaqués és conscient de la necessitat de prendre mesures que puguin reduir les cues de vehicles que es generen. «Una de les possibles solucions és habilitar espais d'aparcaments», l'alcaldessa explica com treballen de cara a l'any vinent perquè hi hagi més aparcament. En els pressupostos del 2020, que ja s'estan treballant, de moment no hi ha prevista cap partida, «aquí no tenim terrenys, però hem de poder habilitar espais, que no suposen una gran inversió», respon Serinyana.