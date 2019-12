L'Associació de Politòlegs de les Comarques Gironines comença a caminar

Aquest dijous ha tingut lloc la presentació de l'Associació de Politòlegs de les Comarques Gironines (APCOGI). L'escenari de l'acte ha estat el Centre Cívic Espai Ter, punt de trobada de moltes associacions Gironines.



La presentació va comptar amb una vint-i-cinquena d'assistents, juntament amb quatre il·lustres ponents: Salvador Martí i Puig, Catedràtic per la Universitat de Girona, Coordinador del Grau de Ciències Polítiques de la mateixa Universitat, investigador i docent; Gemma Ubasart, Doctora en Ciències Polítiques, Vicedegana acadèmica i de comunicació de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, docent i comunicadora; Daniel Tarragó, Sociòleg, soci-director de la consultoria estratègica Neòpolis i docent; i, Jaume Parés, Politòleg, periodista, dircom polític, assessor, docent i gestor públic.



L'acte s'inicià amb la presentació de l'Associació per part de la presidenta Carme Vilà, qui exposà l'objectiu d'aquesta, el qual és agrupar tots els professionals de la ciència política de les comarques de Girona i disposar al seu abast noves vies de formació tot generant xarxes i dinàmiques socials, sempre col·laborant amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, entitats educatives, com la Universitat de Girona, i d'altres associacions socials de la demarcació. Seguidament continuà, amb una petita intervenció, el secretari Pere Montalbán, qui donà pas a les intervencions dels quatre ponents anteriors, en el marc del col·loqui titulat "La Ciència Política en perspectiva a la demarcació de Girona".



En ell, primerament, Gemma Ubasart exposà positivament el futur de la ciència política "la ciència política té molt camí per recórrer, i tenim un futur esperançador (...) capacitat de relacionar, amb un perfil que pot aportar valor afegit, a les administracions públiques i a les empreses". Com també defensà, més tard, Jaume Parés, portant-ho a la vessant administrativa pública "els politòlegs han assumit un punt central en l'administració pública, aquella transversalitat que va fer que se'ns posés en dubte anys enrere, ara ens és un valor afegit, tal com deia la Gemma". Pel que fa a l'intrús -com ell mateix s'anomenà, per a ser sociòleg-, Daniel Tarragó, posà èmfasi en la rellevància per part de la ciència política i la sociologia en democratitzar les polítiques públiques. I s'acabà amb la intervenció de Salvador Martí, accentuant la importància d'una associació com l'APCOGI, i recordant a l'autor Robert Putnam, recalcant la importància del concepte del capital social i afirmant que "aquesta associació parla bé de la nostra societat, qualsevol cosa que es faci serà positiu, doncs són dinàmiques positives". Així com també, per últim, va assenyalar la complexitat de les comarques gironines, exposant la necessitat de debatre sobre molts aspectes polítics i socials.



Amb tot això, els membres de l'associació agraeixen, en un comunicat, la participació i assistència en l'acte: "comencen amb moltes ganes i força".