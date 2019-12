Al desembre, cursos per aprendre català a l'Oficina de Català de Roses

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a través de l'Oficina de Català de Roses (OC Roses), engega el segon trimestre del curs acadèmic amb una oferta àmplia i completa de cursos de català, que donen resposta a totes les necessitats d'aprenentatge, tant de les persones que s'han establert fa poc a Catalunya i encara no coneixen la llengua, com d'aquells que volen millorar les seves habilitats comunicatives orals i escrites en català.

Seguint la línia engegada el curs acadèmic anterior, enguany els cursos de català bàsic compten també amb avantatges econòmics i ràtios més baixes d'alumnes, per afavorir la incorporació i el seguiment de les persones que no tenen coneixement de llengua catalana o que tenen poques habilitats comunicatives en català, amb l'objectiu que tothom pugui relacionar-se en aquesta llengua en les situacions quotidianes i, sobretot, millorar les opcions d'ocupabilitat en l'àmbit laboral.

Pràctiques lingüístiques i activitats culturals

Els alumnes d'alguns cursos de català bàsic (Bàsic 3) incorporen les pràctiques lingüístiques fora de l'aula i sense el suport directe del docent. Aquest complement per a l'aprenentatge es realitza en establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua i suposa una oportunitat per fer conversa en català en contextos reals, alhora que els alumnes estableixen vincles i relacions en català.

A banda de les pràctiques lingüístiques, el gran nombre d'activitats culturals dins i fora de l'aula que l'OC Roses organitza o que coorganitza en xarxa amb altres entitats del territori representa el valor afegit d'aprendre català. Aquestes activitats culturals faciliten la pràctica de la llengua i el seu aprenentatge en contextos reals i no formals, i fomenten el coneixement de l'entorn i la cohesió social.

Una oferta àmplia i flexible, avalada amb certificats oficials, i amb diversos períodes d'inscripció

L'aprenentatge dels cursos generals s'ofereix en les modalitats presencial, en línia i combinada, i disposa de certificació oficial amb correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

L'Oficina de Català de Roses organitza els seus cursos presencials per trimestres, de manera que ara enfila el període corresponent al segon trimestre, de gener a març, amb matrícules aquest desembre.

Del 16 al 19 de desembre, estaran obertes les inscripcions als cursos presencials que impartirem a l'Oficina de Català de Roses. Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

Del 16 al 17 de desembre, estaran obertes les inscripcions als cursos del Parla.cat modalitat combinada per als alumnes nous. Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

Oficina de Català de Roses



Per a qualsevol qüestió que vulgueu plantejar o informació que vulgueu ampliar, ens trobareu a Ca l'Anita, a la plaça de Sant Pere, núm. 1, de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h. També us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del 972 25 39 47 o de roses@cpnl.cat.