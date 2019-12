Reflexionen sobre com la pedra seca pot ser un recurs per al desenvolupament

Castelló d'Empúries és l'escenari escollit per realitzar la jornada tècnica La pedra seca com a recurs per al desenvolupament d'un territori, que es farà el dimarts 17 de desembre, a l'Escomuseu Farinera . La sessió, que està dirigida a tècnics d'entitats vinculades amb la promoció i gestió del territori, analitzarà l'impacte econòmic de la pedra seca al territori des dels seus múltiples vessants, i servirà per conèixer dues experiències de projectes de dinamització local que compten amb la pedra seca com a recurs.

L'acte està organitzat per Adrinoc, en el marc del projecte «Col·laboraxPaisatge».