L'Ajuntament de Figueres contempla la possibilitat de tancar l'escola Pous i Pagès

Més analfabetisme, més absentisme escolar, embarassos no desitjats i matrimonis entre adolescents. El regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Figueres, Jesús Quiroga, donava dades concretes al darrer ple per mostrar que la situació a la zona nord-oest de la ciutat «s'ha cronificat».

En aquest sentit, assenyalava que aquests barris perifèrics han patit «un decreixement progressiu de població important» i com ha canviat la seva diversitat, gairebé el 25% és immigrant. Amb aquesta xifra va voler destacar que «a vegades la sensació que tenim no coincideix amb la realitat», ja que suposa quatre punts per sota de la mitja de la ciutat. Entre les mesures que estudia el Govern figuerenc per a reconduir la situació, hi ha el tancament de l'escola pública Josep Pous i Pagès.

Les dades, que es van presentar arran d'una moció proposada per Ciutadans de crear una comissió de treball a la zona nord-oest, s'han estudiat des de l'Ajuntament per continuar amb el Pla Estratègic del Barri de Sant Joan 2018-2021. El govern ha volgut recuperar el document que s'havia fet en l'anterior mandat perquè no confia en l'eficàcia de les comissions i perquè «si comencem de zero, cada vegada que canvia el govern, no avancem». Com a veí del barri, i davant de molts d'ells que van assistir al ple, Quiroga va manifestar el compromís del govern d'actualitzar i executar aquest Pla.

«Es tracta de fer canvis estructurals importants i d'un tossut compromís de tirar-ho endavant amb la participació dels veïns», així de contundent anunciava el regidor les accions en les quals, assegura, hi estan treballant. El segon tinent d'alcaldia va explicar que s'han mantingut reunions amb el SOC i els departaments de Treball i de Serveis Socials de la Generalitat per demanar, entre altres, que les competències en matèria de la Renda Garantida siguin municipals i els seguiments laborals es puguin fer des de Figueres. En matèria d'educació, Quiroga planteja la possibilitat de tancar l'escola Pous i Pagès i valorar si es necessita o no un centre escolar a la zona, «jo soc fill del barri i he hagut de travessar Figueres sempre per anar a l'escola». El centre escolar desconeix aquesta informació de forma oficial i, per tant, prefereix no fer declaracions.

L'Associació del Barri de Sant Joan ha plantejat en diverses ocasions la problemàtica de la joventut al carrer. Respecte a això, el govern proposa que el centre del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) sigui un espai obert per als joves. «Tenim fons de la Generalitat per tenir dos centres així i només tenim el Ksameu, el 2020 podria ser una realitat», va remarcar el regidor. A més, també va reclamar la necessitat que el Casal Cívic, que és del Departament de Treball, sigui un recurs municipal per poder garantir el servei, ja que «la majoria de les professionals que treballen al sector oest depenen de subvencions i s'ha de garantir personal propi».

Quiroga va afegir que «si tot va bé, l'any vinent tindrem 2,5 MEUR (s'havien demanat 1,6) en polítiques de treball perquè hem fet els deures», serien per tenir un espai a la zona on treballar amb el veïnat les problemàtiques laborals.