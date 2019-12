L'Ajuntament de Castelló inicia un projecte en xarxa per la dinamització industrial

Castelló d'Empúries s'uneix als Ajuntaments de Figueres, la Jonquera, Vilamalla i Roses per crear un projecte de territori que promogui la dinamització industrial. L'objectiu del projecte, que es va aprovar en el ple del dijous 28 de novembre, és dinamitzar els polígons a partir de la millora de la competitivitat de les empreses existents, i atreure inversors per fomentar les contractacions. Ras i curt, la regidora de Promoció Econòmica de Castelló d'Empúries, Helena Solana, el defineix com una via de treball que permet «ser atractius per generar ocupació».

El projecte dinamitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà permetrà fer promoció d'aquestes zones on es produeix activitat econòmica de tal manera que es guanyi en visibilitat exterior.

Millores pactades amb el sector

Aquest tema, que ha rebut la llum verda dels membres del plenari, encaixa amb una dinàmica iniciada des del consistori ara fa quatre anys. En el marc d'una altra col·laboració amb el Consell Comarcal, Castelló ja havia iniciat una relació estreta amb els empresaris locals del polígon industrial del Pla, a Castelló Nou, que culminava en unes trobades periòdiques que servien per detectar i solucionar mancances. A més de fer visibles a tots els empresaris del sector a través d'un web comú, aquest treball en xarxa va permetre resoldre qüestions concretes. Alguns exemples podrien ser les millores de mobilitats en carrers, la indicació dels aparcaments o la senyalització vertical per ubicar les empreses dins el polígon. En el marc del projecte també es va instar als empresaris a fer ús de la borsa de treball de l'Ajuntament si ho creien oportú.

Una de les qüestions en què es va posar més èmfasi, des del consistori, va ser en el foment de la formació del sector. En aquesta línia, se'ls va formar en temes concrets com ara la geolocalització o la gestió dels residus.