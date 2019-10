«Les entitats desapareixeran?»

Farà unes setmanes, en un dinar popular que va organitzar una associació de veïns de Figueres, vaig mantenir una conversa molt breu amb un dels regidors de l'actual govern del nostre Ajuntament. Aquest regidor em va dir, obertament i clarament, que no creu en les associacions veïnals, i que pensa que desapareixeran en pocs anys per la manca d'implicació de la gent jove. Jo li vaig respondre que moltes vegades això passa per la manca de confiança en la gent jove que sí que s'hi vol implicar. Però és evident que aquesta no és l'única causa del perquè de l'afirmació d'aquest regidor, és més complexa, va més enllà dels tòpics. També és evident que no té gaires coneixements sobre participació ciutadana o sobre el foment de la participació ciutadana. Ens trobem en un canvi d'època i, endinsats en aquest canvi, encara no hem trobat el camí comú com a espècie. De fet, es parla de múltiples camins. Si ja ens passa com a societat, què creieu que succeeix a les entitats? La diversitat és la base que cal que tinguin les entitats, en el sentit més ampli de la paraula: edat, gènere, procedència, pensaments, etc.

Les associacions també han de realitzar propostes basades en la credibilitat de la ciutadania, adaptades al seu context i amb un impacte social real. Cal que expliquin què fan, com, on, per a qui i per què i, també, han de ser capaces de mesurar els resultats de millora social que ofereixen. Per una altra banda, les associacions també han de millorar el seu funcionament intern. És a dir, apostar per líders amb capacitació per fer partícip tothom, capaços d'adaptar-se a les noves formes de participació i comunicació i que fomentin el treball en xarxa; entendre les noves formes de voluntariat, de captació de fons o de relació amb l'Administració Pública; i, sobretot, han de rendir comptes amb les persones que han confiat en el projecte que proposen.

Les entitats són fonamentals per la vida cultural del nostre municipi i els nostres salvavides. L'Ajuntament pot ajudar a potenciar la seva imatge i confiança social, la participació ciutadana, els coneixements o la dinamització de les entitats. Des del govern local també es pot oferir formació, apostar per propostes conjuntes amb les entitats i, inclús, apostar per persones que els donin suport. De moment, a Figueres hem perdut l'oportunitat de continuar un projecte de futur per les entitats del nostre entorn. Després, no val comentar de forma mediocre que desapareixeran.