Els conductors de cotxes compartiran via amb ciclistes en cinc carrers de «Zona 30»

Cinc carrers del centre de Figueres patiran un canvi important en qüestió de mobilitat. Durant aquest mes d'octubre, s'instal·larà senyalització «Zona 30» i s'advertirà als conductors de vehicles que es troben en una via compartida amb bicicletes i patinets elèctrics.

«A Figueres, tenim una zona ciclista gràcies al projecte Bicitranscat que discorre pels afores, però, què passa amb els que volen anar pel centre?», explica Xavier Amiel, regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Figueres. Estudiant la trama urbana és fàcil veure que al nucli històric no hi ha vies prou grans a les quals es pugui incloure un carril bici. «L'amplada del carrer no dona per dibuixar-hi una via ciclista», diu.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit convertir quatre eixos importants (carrer Col·legi, Sant Llàtzer, Santa Llogaia i Pujades) en «Zona 30». Als conductors de vehicles, se'ls informarà amb senyals verticals i horitzontals que es troben en una via compartida amb bicicletes i patinets, i que han de moderar la velocitat. El carrer Sant Pau tindrà les mateixes condicions, però encara seran més restrictives, ja que des de la Rambla fins a la plaça Triangular serà «Zona 20».

Tanmateix, l'Ajuntament insta els conductors de bicis i patinets que compleixin l'ordenança municipal i circulin per la calçada, ja que, com argumenta Amiel, «circular per la vorera atempta contra la seguretat dels vianants i contra el bon funcionament de la ciutat».

Obertura al trànsit del carrer Sant Pau

Des del dilluns 30 de setembre, el trànsit rodat ja circula pel carrer Sant Pau. Després de set anys restringint el pas de vehicles, l'Ajuntament ha decidit tornar a obrir-lo amb la voluntat de millorar la fluïdesa del trànsit de la Rambla.