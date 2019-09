L'alcalde del Port de la Selva és reelegit president de l'AMI

L'Assemblea General de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha reelegit per unanimitat de tots els assistents a l'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, com a president de l'entitat. La novetat és que compartirà el mandat amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni. Cervera ho serà els dos primers anys, i Gaseni, el dos últims.

L'assemblea d'aquest divendres, 27 de setembre, que ha reunit a gairebé 200 alcaldes i regidors a Manresa, també ha servit per renovar la directiva i l'executiva. Com a secretari ha estat escollit l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, com a tresorera. Entre altres personalitats, l'acte ha comptat amb la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, el president del Parlament, Roger Torrent, i representants d'entitats com l'Assemblea, Òmnium Cultural, Súmate i l'ACM.

La resta de membres de la directiva de l'AMI són: Ramon Vancells (alcalde de Monistrol de Calders), Lluís Soler (alcalde de Deltebre), Elisabet Lizaso (alcaldessa de Camarasa), Cristina Mundet (alcaldessa de Vilobí d'Onyar), Mercè Esteve (alcaldessa de Begues) i Tònia Vila (alcaldessa d'Arenys de Munt). Tots ells formaven part de l'única candidatura que s'ha presentat a l'assemblea per presidir i dirigir l'AMI.

L'acte ha començat amb la benvinguda de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i a continuació, el president de l'AMI, Josep M. Cervera ha pres la paraula per manifestar l'adhesió de l'entitat a la resolució que es va aprovar dijous al Parlament en contra de la repressió de l'Estat espanyol i en record dels set independentistes empresonats acusats de terrorisme. L'assemblea ha aprovat també el pressupost de l'AMI pel 2019, l'informe de gestió 2018 i s'ha fet la valoració de diverses campanyes engegades per l'entitat.

En el seu parlament, que ha acabat amb una ovació dels assistents, el president reelegit, Josep M. Cervera, ha demanat als alcaldes i alcaldesses que «ara ens toca preservar i enfortir l'AMI com a espai de trobada de l'independentisme municipalista. La trajectòria de la nostra entitat l'ha convertit en un símbol de la força del món local i de la unitat política. I això que en algunes ocasions passa desapercebut en el nostre entorn».

Cervera també ha criticat la repressió que ha patit el món municipal durant els darrers anys, amb gairebé 600 causes obertes, dient que «ens volen coartar la nostra llibertat d'expressió i els nostres drets polítics, reduint-nos a simples gestors dels nostres ajuntaments com si fóssim funcionaris. Davant d'aquesta situació el president ha recordat que «des de l'AMI hem reforçat els nostres serveis jurídics, tenim un equip d'advocats al vostre servei». Per últim, Cervera ha explicat que el seu pla «és el de sumar complicitats, el de buscar la unitat i de continuar treballant des de cada racó del territori amb totes i tots els que creuen que la solució és a les nostres mans».

El president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat als alcaldes de l'AMI que els ajuntaments assumeixin «un paper protagonista» davant de la sentència dels presos polítics, mentre que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha dit que una crida a «no caure en el parany» i vetllar perquè el moviment independentista «segueixi sent exemplar».